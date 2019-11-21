القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس

اعتقلت ​القوات الإسرائيلية​ محافظ القدس في ​فلسطين​ عدنان غيث، بعد مداهمة منزله الكائن في بلدة ​سلوان​. ويأتي توقيف غيث بعد إصدار وزير ​الأمن الإسرائيلي​ جلعاد أردان، قراراً بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية، بينها مقر التربية والتعليم، ومكتب تلفزيون فلسطين، ومسجد الرصاصي، وغيرها من المؤسسات.

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