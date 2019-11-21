اتهامات للشرطة التشيلية بانتهاك حقوق الأطفال خلال التظاهرات

أعلنت رئيسة وكالة حماية الطفل في ​تشيلي​ باتريسيا مونيوز، أن الوكالة تلقت 327 شكوى بحق ​قوات الأمن​ تتهمها بانتهاك حقوق أطفال ومراهقين خلال شهر من ​الاحتجاجات​، مشيرة الى أن العديد من الحالات لأطفال "جرحوا في إطار ​الحياة​ اليومية مثل التوجه لشراء الخبز مع أمهاتهم".

ولفتت في مؤتمر صحافي الى "أننا نتحدث عن أطفال لم يكونوا يشاركون في ​تظاهرات​، وهو ما يجعل سلوك ​الشرطة​ أكثر خطورة"، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية في الحالات التي لم تقدم وكالات أخرى شكوى بشأنها.

واندلعت موجة من الاحتجاجات الاجتماعية في 18 تشرين الأول أدت إلى مقتل 22 شخصا وجرح أكثر من ألفين آخرين، إصابة البعض منهم خطيرة، وفق المدعين. ورفع المعهد الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة حكومية أخرى، 384 شكوى أخرى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن ضد ​المحتجين​.