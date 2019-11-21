الخارجية السورية: ندين الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي بحق شعبنا

دانت ​وزارة الخارجية السورية​ "الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي بحق ​الشعب السوري​، والتي كان آخرها الضربات الجوية التي نفذتها أمس طائرات بدون طيار على الأحياء السكانية في ريف مدينة ​تل أبيض​ بريف ​الرقة​ الشمالي، وأدت إلى ارتقاء خمسة شهداء من المدنيين بينهم أطفال وسقوط عدد من الجرحى".

ولفتت إلى أن "النظام التركي وأدواته من تنظيمات إرهابية يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق الشعب السوري، وذلك على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عملية أستانة وسوتشي، ليؤكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بذلك مجدداً أنه خارج عن القانون الدولي"، داعيةً الرأي العام العالمي إلى "التحرك فوراً من أجل إرغام أردوغان على وقف جرائمه بحق الشعب السوري، والتي تشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".