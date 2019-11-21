دعا وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله إلى "نشر كافة الأدلة المتعلقة بكارثة "بوينغ" الماليزية فوق ​أوكرانيا​ عام 2014"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن تحديد المذنب قبل دراستها"، لافتاً إلى أن "​ماليزيا​ تقف موقفا حازما، فنحن حريصون على نشر كافة الأدلة، ونريد أن يتمكن أي جهة معنية من دراستها في إطار التحقيق الجاري"، مشددا على أن "ماليزيا لن تقدم على اتهام أي طرف قبل النظر في كافة الأدلة كاملة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الماليزي: لا يمكن توزيع الاتهامات في قضية تحطم رحلة МН17 قبل نشر كافة الأدلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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