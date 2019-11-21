الجيش الاسرائيلي: اعتقال 8 فلسطينيين في مناطق متعددة في الضفة الغربية

أفاد ​الجيش الاسرائيلي​ عن "اعتقال 8 فلسطينيين في مناطق متعددة في ​الضفة الغربية​ خلال ساعات الليلة الماضية بمزاعم الضلوع بنشاطات شعبية مناوئة وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل ​قوات الأمن​".

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