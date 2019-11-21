الاسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بزيادة 20 ألف ليرة على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين

أصدر الرئيس السوري ​بشار الاسد​ مرسوما تشريعيا يقضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب و​الأجور​ الشهرية للعسكريين وال​مدنيين​ بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه ومرسوم اخر يقضي بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.

وذلك في اطار متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها وبعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على ​مجلس الوزراء​.

ويأتي ذلك ايضا بعد وصول سعر ​الدولار​ مقابل ​الليرة السورية​ لمستويات قياسية حيث بلغت 750 ليرة مقابل الدولار الواحد.

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