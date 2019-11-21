الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى إنهاء العنف

اسماء السيد - بروكسل: حث الاتحاد الأوروبي إيران الخميس على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ أيام واسفرت عن سقوط العديد من القتلى، ودعا طهران الى انهاء العنف.
واندلعت التظاهرات في ايران التي تعاني من العقوبات، يوم الجمعة الماضي بعد ساعات من رفع اسعار البنزين بنسبة 200 في المئة، وانتشرت الاحتجاجات الى 40 مدينة وبلدة على الأقل، وأكد المسؤولون وقوع خمسة قتلى.
واعربت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي عن تعازيها لعائلات الضحايا، ودعت إلى الحوار لوضع حد التوترات.
وقالت مايا كوسيانتيتش في بيان "نتوقع من قوات الأمن الإيرانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، كما نتوقع من المحتجين التظاهر بسلمية. أي شكل من أشكال العنف غير مقبول".
وأضافت "يجب ضمان حقوق حرية التعبير والتجمع".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات الإيرانية اعادة الاتصالات وانهاء التعميم شبه الكامل على الانترنت والمفروض منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن تقارير أشارت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وأن حصيلة القتلى الحقيقية ربما تزيد عن 200 قتيل.
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