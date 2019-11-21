أوكرانيا علمت بتجميد المساعدات الأميركية في يوليو









اسماء السيد - واشنطن: ذكرت مسؤولة في البنتاغون ان اوكرانيا أعربت عن قلقها من تعليق المساعدات الأميركية في يوليو، ما يعني أن كييف كانت على علم بتجميد المساعدات وقت اجراء المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت لورا كوبر، مسؤولة البنتاغون المكلفة شؤون أوكرانيا، في شهادة أمام الكونغرس الاربعاء ان كييف ابلغتها بقلقها في 25 يوليو، اي في نفس اليوم الذي اجرى فيه ترمب مكالمته مع نظيره الاوكراني والتي أدت إلى اطلاق التحقيق الهادف لعزله.

وذكرت كوبر امام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أنها تلقت رسائل بريد الكتروني في 25 يوليو تقول ان السفارة الاوكرانية في واشنطن، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب سألتا عن المساعدات.

وقالت كوبر "أستطيع القول ان موظفي السفارة الأوكرانية سألوا ما الذي يجري بشأن المساعدة الأمنية لأوكرانيا".

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وعندما سألها النائب آدم شيف ما إذا كان الأوكرانيون "قلقين"، اجابت كوبر "نعم سيدي".

ويتهم ترمب بحجب المساعدات بشكل غير مناسب وكذلك عقد قمة مع زيلينسكي، والضغط من أجل أن تطلق أوكرانيا تحقيقا بشأن منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وطلب ترمب من زيلينسكي "معروفا". وقال المدافعون عن ترمب ان ما فعله لا يشوبه شيء لأن أوكرانيا لم تكن على علم بتجميد المساعدات.

وقال كيرت فولكر المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا أنه لم يكن على علم بتجميد المساعدات إلا بعد أن نشرت مجلة "بوليتكو" مقالا بهذا الشأن في أواخر أغسطس.

وذكرت كوبر ان موظفيها تلقوا رسائل بريد الكتروني من الاوكرانيين في 25 يوليو، وأنه لم يتم اطلاعها شخصيا عليها إلا بعد أن قامت بعملية بحث استعدادا لشهادتها أمام مجلس النواب.