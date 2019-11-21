وزير خارجية الصين يدين الموقف الأميركي من هونغ كونع







اسماء السيد - بكين: دان وزير الخارجية الصيني وانغ يي الخميس مشروع القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي ويدعم المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ معتبرا أنه "يشجع المجرمين العنيفين" ويهدف إلى "بث الفوضى بل حتى تدمير هونغ كونغ". وأضاف أن مشروع القانون "تدخل فاضح في الشؤون الداخلية للصين"، وذلك خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأميركي السابق وليام كوهن في بكين، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية.

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