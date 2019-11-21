رئيس المؤتمر الدولي للكبد بالمنوفية: مناقشة 30 بحثًا ومحاضرة في 6 جلسات علمية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أوضحت الدكتورة تاري سالمان رئيس قسم طب الكبد بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، ورئيس المؤتمر الدولي السابع لطب الكبد، أن المؤتمر يُناقش على مدار يومين 30 بحثًا ومحاضرة علمية من خلال 6 جلسات.

وأوضحت أن الجلسات تتناول الجديد في تشخيص وعلاج أمراض الكبد والفيروسات الكبدية وأحدث الأدوية لعلاج الفيروسات الكبدية، إلى جانب الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد وتليف الكبد والكبد الدهني ومضاعفات التليف الكبدي وأورام الجهاز الهضمي والمناظير.

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وأضافت أن المؤتمر يتخلله 4 ورش عمل حول مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية والأشعة التداخلية والموجات الصوتية و"الفيروسكان" بالإضافة إلى محاضرات لشباب الأطباء حول طب الكبد التطبيقي.

وأضاف الدكتور عبد العليم هلال مقرر المؤتمر أن المؤتمر ناقش في يومه الأول من خلال 4 جلسات، تطورات علاج فيروسات الكبد في حضور مجموعة من الخبراء الأجانب في مجال علاج "فيروس C" وعلاج "فيرس B" وأفضل العلاجات المتاحة.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاشم عبد الدايم عميد المعهد، وبرئاسة الدكتورة تاري سالمان، رئيس قسم طب الكبد بالمعهد.