"إعانات عاجلة ومشروعات صغيرة" في لقاء محافظ المنيا بالمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

استعرض اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 69 شكوى لمواطنين، ووجه بالعمل على سرعة حلها، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الدوري الذي عقد بمقر الديوان العام للمحافظة، اليوم الخميس، بحضور، نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز.

وأمر المحافظ صرف مساعدات مالية شهرية، وإعانات عاجلة لـ15 حالة من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية وبعض الحالات المرضية المزمنة، ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات، وكذلك فحص عددا من طلبات الأكشاك بنطاق قري المحافظة لحالات أولي بالرعاية لمساعدتهم على متطلبات الحياة وظروفهم الاجتماعية الصعبة.

ووجّه المحافظ، عددا من رؤساء المراكز بالفحص العاجل والرد لتخصيص 6 شقق سكنية من المساكن الأولى بالرعاية لعدد من الحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات إنسانية، وتقديم كل الدعم المتاح، لتوفير حياة كريمة لهم، كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم أجهزة كهربائية لاثنين من العرائس من الأولى بالرعاية والأيتام للمساعدة في تجهيزهما.

وأكد المحافظ، أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على رؤساء الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات المقدمة لهم.