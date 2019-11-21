"الرياضة أحلى في قبلي".. انطلاق "أولمبياد الفتاة الجامعية" في الأقصر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

شهد السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، نائبًا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، انطلاق فعاليات اللقاء الرياضي لأولمبياد الفتاة الجامعية في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بمحافظة الأقصر تحت شعار "الرياضة أحلى في قبلي"، وذلك خلال الفترة ما بين 20 حتى 23 من شهر نوفمبر الجاري.

ويشارك في الفعاليات 550 طالبة من 21 جامعة مصرية هي "أسوان، المنصورة، الزقازيق، بني سويف، قناة السويس، طنطا، دمنهور، الوادي الجديد، جنوب الوادي، بنها، أسيوط، التعليم العالي، حلوان، الإسكندرية، المنوفية، الأزهر، السويس، الفيوم، سوهاج، مدينة السادات، عين شمس).

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر حفني بركات، أن الفعاليات تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك في إطار خطة الأنشطة المشتركة بين وزارتي الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن المنافسات تشمل مختلف الألعاب الرياضية وسوف يتم تنفيذ فعاليات الألعاب على ملاعب المدينة الشبابية بالطود ونادي المدينة المنورة بالأقصر.

ومن جانبه رحب السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، بالطالبات المشاركات في اللقاء على أرض محافظة الأقصر، مؤكدًا على أهمية توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات المصرية، وإعداد جيل رياضي مثقف من الشباب والفتيات يدركون أهمية الرياضة ويضعونها على سلم أولوياتهم باعتبارهم مستقبل الوطن وثروته الأولى التي يعتمد عليها.