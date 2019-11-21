بالصور- إزالة 140 حالة إشغال طريق في حملة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في نطاق حي جنوب.
صرح بذلك العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، مؤكدًا أن أعمال الحملة استهدفت شارع كسر الحجر وأسفرت عن رفع 140 حالة إشغال وتعدى، مع تحرير 8 محاضر مخالفة إشغال طريق و5 محاضر لمخالفات بيئية، علاوة على ضبط 80 من المضبوطات المختلفة.
لافتاً إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية من شرطة ومباحث المرافق بقيادة المقدم محمد الرفاعي رئيس مباحث المرافق، بجانب مسئولي حي جنوب والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة في الإزالة.
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