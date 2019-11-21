قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عدنان غيث محافظ القدس

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، بعد مداهمة منزله الكائن في بلدة سلوان، حسبما افاد موقع روسيا اليوم.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان أن قوات إسرائيلية وعددا من أفراد المخابرات اقتحموا منزل غيث، واعتقلوه قبل أن يقتادوه للتحقيق
يأتي توقيف غيث بعد إصدار وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان، قرارا بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية، بينها مقر التربية والتعليم، ومكتب تلفزيون فلسطين، ومسجد الرصاصي، وغيرها من المؤسسات.
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