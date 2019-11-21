الاتحاد الأوروبي يتوقع إعادة عمل الاتصالات والإنترنت في إيران قريبًا

توقع الاتحاد الأوروبي من الجمهورية الإيرانية، اليوم الخميس، إعادة فتح الإنترنت وقنوات الاتصال، متأملاً من السلطات في طهران ضمان حرية التعبير من خلال ضبط النفس والهدوء وكذلك سلمية تجمعات المحتجين، مشيرا إلى أن الطريقة الأمثل لحل هذه الأزمة هي عن طريق حوار متكامل، حسبما أفاد موقع سبوتنيك.

جاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: "وفقا للتقارير الأخيرة، أدت الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، إلى خسائر فادحة في الأرواح،

كما أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص. نقدم تعازينا لعائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف البيان: "نحن نتوقع من السلطات الإيرانية أن تضمن التدفق الحر للمعلومات والوصول إلى الإنترنت من جديد".

وتابع البيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية: "كما ينبغي مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحوار الشامل وليس من خلال استخدام العنف. نتوقع أن تمارس قوات الأمن

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الإيرانية أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات وأن يتظاهر المتظاهرون بشكل سلمي. أي عنف غير مقبول. يجب ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع".

ويذكر أن المظاهرات في إيران قد اندلعت، مساء الجمعة، عقب الإعلان عن إصلاحات تترافق برفع أسعار البنزين، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد. وامتدت المظاهرات سريعا إلى 40 مدينة ومنطقة أخرى بينها طهران، وأحرقت خلالها محطات للوقود وهوجمت مراكز للشرطة ومجمعات تجارية ومساجد ومبان عامة.

وأعلنت الحكومة الإيرانية ارتفاع حصيلة القتلى بصفوف قوات الأمن لتصبح الحصيلة النهائية مقتل 5 عناصر من الأمن منذ بدء المظاهرات في البلاد.