لافروف: تصريحات بومبيو حول الاستيطان الإسرائيلي تؤدي إلى طريق مسدود

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي، بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية تتناقض مع جميع القرارات ذات الصلة وتؤدي بالموقف إلى طريق مسدود، في إشارة إلى تصريحات حول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، حسبما أفاد موقع سبوتنيك.

وقال لافروف: "إن التصريحات مثل تلك التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي بأن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية، تتعارض بشكل مباشر مع

جميع القرارات القائمة التي وقعت عليها جميع دول العالم، وهي تؤدي إلى حد كبير إلى طريق مسدود".

وكان وزير الخارجية الروسي أعرب، أمس، عن قلق بلاده حيال الموقف الأميركي من الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس الأربعاء: "لدينا مواقف مشتركة فيما

يتعلق بالوضع في التسوية العربية الإسرائيلية، مع الوضع في الاعتبار محاولات مراجعة الإطار القانوني الحالي للتسوية. بالطبع نحن قلقون جدا بشأن التطورات الأخيرة، وأعني بذلك موقف الولايات المتحدة من رفض جميع قرارات المجتمع الدولي، والقرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تتعلق بضرورة وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وإقرار عدم قانونية الوضع عندما تكون الأراضي في الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار لافروف إلى أن موسكو مقتنعة بأن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تهدف إلى تحقيق توازن في المصالح، هي وحدها القادرة على حل هذا الصراع الطويل الأمد في المنطقة.