هولندا تقطع الدعم المالي عن رام الله.. وبرلمانها يدعم المستوطنات

قررت هولندا وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، فيما أعلن برلمانها رفضه الالتزام بقرار العليا الأوروبية مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية،حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
وقرر المشرعون الهولنديون وقف تدفق المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، حيث إن نسبة كبيرة من الأموال تذهب إلى عائلات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل، وذويضحايا المواجهات بين الفسطينيين وإسرائيل.
وحسب تقرير للقناة الاسرائيلية الثانية، فإن هولندا قد تواصلت مع السلطة أكثر من 20 مرة، لكن الأخيرة رفضت وقف دفع مخصصات الأسرى والشهداء، حسب وكالة "معا".
وتصل قيمة المساعدات المالية الهولندية المباشرة للسلطةالفلسطينية إلى مليون ونصف مليون يورو شهريا، تصرف لموظفي وزارة العدل الفلسطينية، واعتبرت إسرائيل قرار هولندا إنجازا سياسيا مهما، يأتي بعد أيام قليلة من تصويت هولندا ضد قرار المحكمة الأوروبية وسم منتجات المستوطنات.
وعادت قضية المستوطنات الإسرائيلية إلى الواجهة في الأيام الأخيرة إثر تحول خطير في موقف واشنطن التي أعلنت الاثنين أنها لم تعد تعتبر الاستيطان انتهاكا للقانون الدولي.
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