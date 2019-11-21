وجهت القوات الأمنية العراقية في عدد من مناطق العاصمة بغداد اليوم الخميس، نداءات تطالب فيها إدارات المدارس بالمواظبة على الدوام الرسمي وعدم الانقطاع عنه، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
وأفادت المصادر بأن مناطق بغداد الجديدة والحرية والمنصور، شهدت مطالبات من قبل القوات الأمنية بعضها كان عبر مكبرات الصوت بالمواظبة على الدوام الرسمي في المدارس وعدم الانقطاع عنه، فيما بعضالمدارس المغلقة أعادت فتح أبوابها ليقتصر الحضور على كوادر الإدارات والتدريس.
جدير بالذكر أن احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر تهز بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بإسقاط النظام وإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بالفساد والفشل في إدارة البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر مكبرات الصوت.. السلطات العراقية تطالب بالمواظبة على دوام المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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