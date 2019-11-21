قتلى ومصابون بين المتظاهرين بصدامات مع الأمن في بغداد

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الخميس عن مسئولين عراقيين، أن ثلاثة متظاهرين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن في بغداد خلال الليلة الماضية.

وأفاد مسئولون في قوات الأمن والمستشفى رفضوا ذكر أسماءهم، بأن أحد المحتجين قتل عندما استخدمت العناصر الأمنية طلقات حية لتفريق المتظاهرين في جسر الأحرار، في حين قتل الاثنان في اشتباكات على جسر السنك، نتيجة إطلاق قوات

الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وطبية عراقية، أن شخصين قتلا وأصيب 38 آخرون في ساعات مبكرة من صباح الخميس، بعد أن أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب جسرين رئيسيين في بغداد.

كما نقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني اليوم الخميس، وصفه للموقف الأمني في جسر الأحرار: "تمركز المتظاهرون عند الخط الأول مع توقف رمي القنابل المسيلة للدموع... وقع احتكاك أمس بين المتظاهرين والقوات الأمنية على الجسر أدى إلى اختناق 14 شخصا بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع".

وأشار المصدر إلى أن "الموقف الأمني في جسر ومرآب السنك يتسم بتمركز المتظاهرين دون وقوع أي احتكاك، وأن "الموقف في جسر الجمهورية وساحة التحرير والمطعم التركي جيد مع توافد المواطنين على الأماكن المذكورة".