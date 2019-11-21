وزير الدفاع الأمريكي ينفي سحب 4 آلاف جندي من كوريا الجنوبية

نفى وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس، صحة ما نشر حول لسحب 4 آلاف جندي أمريكي من كوريا الجنوبية إذا فشلت محادثات تقاسم التكاليف.
إعلام كورية جنوبية حول سحب آلاف من القوات الأمريكية لا صحة لها.
وأضاف إسبر- في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن التقارير التي صدرت من قبل وسائل
تتقدم المفاوضات على النحو الذي يأمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت صحيفة كورية جنوبية، قد نقلت عن مصدر دبلوماسي أمريكي قوله، إن الولايات المتحدة تدرس خفضا كبيرا لقواتها إذا لم
وتطالب الولايات المتحدة كوريا الجنوبية بدفع حوالي 5 مليارات دولار العام القادم؛ للمشاركة في تكاليف الدفاع، بما يشمل تكاليف تشغيل الأصول العسكرية التي تم نشرها قبالة شبه الجزيرة الكورية للدفاع عن الجنوب، وقد وافقت كوريا مسبقا على دفع 870 مليون دولار لهذا العام.
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