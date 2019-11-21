الصين: مستعدون للرد بحزم على مشروع القانون الأميركي حول هونج كونج

حذرت الصين، اليوم الخميس، بأنها على استعداد "للرد بحزم" على مشروع القانون الذي أقره الكونجرس الأميركي دعماً للمتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في هونج كونج.
وأقر مجلس النواب الأميركي بـ417 صوتاً مقابل صوت معارض واحد يوم الأربعاء، مشروع قانون داعماً لحقوق الإنسان والديموقراطية في هونج كونج، غداة مصادقة مجلس الشيوخ عليه بالإجماع.
وينص مشروع القانون على أن يقوم الرئيس بمراجعة سنوية للامتيازات التجارية الممنوحة لهونج كونج والتي تستثنيها من العقوبات الأميركية المفروضة على الصين، ويهدد بإلغائها في حال انتهاك حقوق الإنسان فيها.
ومن المنتظر أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون، بحسب مصدر مطلع على المسألة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانج خلال مؤتمر صحافي روتيني "إننا ندين بشدة ونعارض بحزم" هذه الخطوة الأميركية.
وحذر الولايات المتحدة من التدخل في هونج كونج وفي شؤون الصين الداخلية.
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وقال "إذا كان الجانب الأميركي مصمماً على التحرك بشكل أحادي، فإن الصين ستتخذ التدابير الكفيلة بالرد بحزم" من غير أن يكشف تفاصيل حول ما تعتزم بكين القيام به.
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