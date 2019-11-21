الاحتلال الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات والفلسطينية (وفا) إن قوات إسرائيلية اعتقلت محافظ القدس عدنان غيث 13 مرة منذ توليه منصبه. كان غيث دعا أمس المجتمع الدولي للتصدي للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عموما والقدس خصوصا. اقرأ أيضاً... الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينياً من الضفة وقال، بعد قيام إسرائيل بإغلاق مؤسسات تعليمية وصحية وإعلامية فلسطينية واستدعاء العاملين فيها للتحقيق، إن "سياسات الحكومة الإسرائيلية المتبعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشتى أشكالها من شأنها أن تقضي على ما تبقى من فرص تحقيق السلام".

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