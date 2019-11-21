كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاج ضد "ترامب" فى وسط لندن خلال زيارته فى ديسمبر لحضور قمة الناتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن منظمو الاحتجاجات، اليوم الخميس، أنه سيتم تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس الامريكى دونالد ترامب، فى وسط لندن خلال زيارته فى ديسمبر لحضور قمة الناتو.

وقال ائتلاف Stop Trump، إن الاحتجاج الرئيسي سيكون في 3 ديسمبر ويستهدف مأدبة في قصر باكنجهام حيث سيتناول "ترامب" العشاء مع الملكة وقادة الناتو الآخرين.

ستجري بريطانيا انتخابات وطنية في الأسبوع التالي، في 12 ديسمبر.

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الجمعة 8 نوفمبر، إن على الناتو أن ينمو ويتغير أو يخاطر بأن يصبح عتيق الطراز، بعد يوم من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحلف مات، وفقًا لوكالة رويترز الأخبارية.

ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست الأسبوعية البريطانية، ووصفتها بأنها "جذرية".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، في وقتًا سابقًأ، أن التحالف ربما كان أحد أهم "في كل التاريخ المسجل".

Advertisements

ولكنه أقر بضرورة أن يتطور الناتو في جلسة أسئلة وأجوبة بعد إلقائه خطابًا في برلين اليوم الجمعة، أي قبل يوم واحد من الذكرى الثلاثين لسقوط حائط برلين.

فأجاب: "بعد سبعين عامًا... يحتاج (الناتو) إلى النمو والتغيير"، "إنه بحاجة إلى مواجهة حقائق اليوم وتحديات اليوم."

وقال بومبيو، "إذا اعتقدت الدول أنها يمكن أن تحصل على المنفعة الأمنية دون تزويد الناتو بالموارد، التي يحتاجها، وإذا لم تفِ بالتزاماتها، فهناك خطر أن يصبح حلف الناتو غير فعال أو قديم".

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد زار بريطانيا في وقتًا سابقًا من شهر يونيو الماضي، حيث أصر على أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، كانت أكثر مرحًا معه خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة هذا الشهر أكثر مما كانت عليه منذ أكثر من عقدين.

وقال "ترامب"، يوم الجمعة 14 يونيو، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "فوكس والأصدقاء"، الذي يعرض على قناة "فوكس نيوز" فوكس": "لديّ علاقة كبيرة، وكنا نضحك ونمرح. وقال لها شعبها، إنها لم تكن مرحة هكذا منذ 25 عامًا. ثم تعرضت لانتقادات بسبب ذلك لأنهم قالوا، إننا نمرح كثيرًا.

زار الرئيس المملكة المتحدة، في أول زيارة دولة للبلاد في وقت سابق من هذا الشهر، حيث التقى الملكة البالغة من العمر 93 عامًا، وقام بجولة في وستمنستر آبي وتناول الطعام في قصر باكنجهام مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وقام "ترامب" بالتغريد بعد الزيارة، على موقع "تويتر"، قائلًا: "جزء من رحلة لندن يسير على ما يرام. الملكة وجميع أفراد العائلة المالكة كانت رائعين. العلاقة مع المملكة المتحدة قوية للغاية. حشود هائلة من المهنئين والناس الذين يحبون بلدنا"، مضيفًا، أنه لم يرى أي احتجاجات.. ولكنه "متأكد من أن الأخبار المزيفة ستنتشر".