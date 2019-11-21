كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تناقش وضع وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت "رويترز" عن وزير الدفاع التركي خلوصي اكار قوله اليوم الخميس إن تركيا تناقش مع روسيا كيفية التعامل مع الوجود المستمر لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في المناطق التي يغطيها اتفاق بين البلدين.

أوقفت أنقرة توغلها ضد وحدات حماية الشعب في الشهر الماضي بعد اتفاقها مع موسكو على سحب وحدات حماية الشعب من مساحات شاسعة من الأرض شرق نهر الفرات، وكذلك مدينتي تل رفعت ومنبيج، غرب النهر.

وقد اشتكت تركيا من أن الانسحاب لم يكتمل، وهددت باستئناف هجومها. لكن قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء إن الأمر قد اكتمل، وأضاف أن أنقرة أكدت لموسكو أنها لا تخطط لشن عملية عسكرية جديدة.

وقال اكار إن روسيا أبلغت تركيا في 29 أكتوبر أنه تم إزالة 34000 مسلح وأكثر من 3200 قطعة سلاح ثقيلة من قطاع عمق 30 كم في سوريا على الحدود التركية. واوضح للجنة برلمانية ان "النتائج بعكس ذلك تجري مناقشتها مع الاتحاد الروسي".

وأضاف اكار إن تركيا قد قررت أن وحدات حماية الشعب لا تزال موجودة في منطقة منبج "ترتدي ملابس عناصر النظام (الحكومة السورية)"، وطلبت من روسيا معالجة هذه القضية. وقال إن المحادثات مع روسيا بشأن زيادة الدوريات في تل رفعت مستمرة.

لقد دعمت تركيا وروسيا الأطراف المتناحرة في الحرب الأهلية السورية التي استمرت ثماني سنوات، لكنهما تعاونا على عدة جبهات للتوسط في صفقات بين قوات الرئيس بشار الأسد، بدعم من موسكو، والمعارضة، بدعم من تركيا.

اتفق البلدان في عام 2018 على إقامة منطقة لإزالة التصعيد في منطقة إدلب شمال غرب سوريا. إدلب هي آخر معاقل المتمردين الرئيسية المتبقية ويوجد بها حوالي ثلاثة ملايين سوري، فر بعضهم من أعمال العنف في أجزاء أخرى من البلاد.

وقال اكار اليوم الخميس إنه يمكن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في إدلب عندما تنسحب القوات الحكومية وراء الخطوط المتفق عليها مسبقًا مع روسيا.

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