كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: تايوان تتسبب في كارثة بعد تعليقات استقلال الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الحكومة الصينية تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي اليوم الخميس من أنها تتغاضى عن "كارثة" بعد أن قال زميله في الانتخابات الرئاسية تساي إنج ون في انتخابات يناير إنه يعمل من أجل استقلال الجزيرة وهو خط أحمر لبكين.

واختارت تساي رئيس الوزراء السابق وليام لاي كمرشح لمنصب نائب الرئيس يوم الأحد، في نفس اليوم الذي أبحرت فيه الصين مجموعة حاملات طائرات عبر مضيق تايوان الحساس، وهي خطوة نددت بها تايبيه باعتبارها محاولة للتخويف.

وأصبحت قضية الاستقلال الرسمي لتايوان قد سلطت الأضواء عليها منذ انضمام لاي إلى تساي.

وحزبهم التقدمي الديمقراطي (DPP) يؤيد الاستقلال الرسمي. لكن تساي قالت إنها لا تتطلع إلى تغيير الوضع الراهن مع الصين، حيث لا تسعى تايوان إلى الاستقلال الرسمي ولا أن تكون جزءًا من جمهورية الصين الشعبية.

في إبريل من العام الماضي، بينما كان رئيس الوزراء، أخبر لاي البرلمان أنه "عامل استقلال تايوان" وأن موقفه هو أن تايوان كانت دولة مستقلة ذات سيادة.

وردت صحيفة "جلوبال تايمز" القومية في الصين قائلة إنه يتعين على الصين إصدار أمر اعتقال دولي ليواجه المحاكمة بموجب قانون مناهضة الانفصال لعام 2005.

وتعتبر الصين تايوان أراضيها، التي يتعين اتخاذها بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي منشور على الفيس بوك يوم الاثنين، كرر لاي أنه "عامل واقعي لاستقلال تايوان"، مشيرًا إلى أن تايوان كانت بالفعل دولة ذات سيادة تسمى جمهورية الصين، واسمها الرسمي، وليست "مرتبطة" بالبر الرئيسي للصين.

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وردًا على سؤال حول تلك التصريحات، قال مكتب شئون تايوان الصيني إن جانبي مضيق تايوان ينتميان إلى صين واحدة، وأن "إعادة التوحيد" في البلاد ليس شيئًا يمكن لأي قوة أن تتوقف.

واستقلال تايوان هو طريق مسدود، وسوف يؤدي فقط إلى كارثة عميقة لتايوان. وستعارضه بكل تأكيد الشعب الصيني، بما في ذلك مواطنو تايوان.

وقالت تساي التي سئلت يوم الثلاثاء بعد أن سجلت ترشيحها رسميًا ما إذا كانت تؤيد الاستقلال الرسمي لتايوان، إنها مسألة طرحتها من قبل وأن جمهورية الصين في تايوان بالفعل دولة مستقلة ذات سيادة.

وصف هان تسو، خصم تساي الرئيسي، حزب كومينتانج الصديق للصين، الاستقلال الرسمي بأنه أسوأ من مرض الزهري.

وقال هذا الأسبوع إن تصريحات تساي ولاي بشأن كون تايوان دولة مستقلة بالفعل تعادل "قائمة مستتر" من أجل الاستقلال الرسمي.

على الرغم من أن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يقوم بحملات من الناحية الفنية على وعد بالإعلان رسميًا عن جمهورية تايوان المستقل، إلا أن بعض سياستها أكثر وضوحًا.

وتسلق نجل رئيس تايوان السابق تشن شوي بيان، عضو مجلس النيابة العامة في مدينة كاوشيونغ الجنوبية، أعلى جبل في تايوان هذا الأسبوع ووضع صورًا على صفحته على فيسبوك له يحمل علمًا يقول: "أنا تايواني. مضيفًا، أنا أؤيد استقلال تايوان.

