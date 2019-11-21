كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب العمال البريطاني يعد بتغيير جذري حال فوزه بالانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا برنامجه التفصيلي لانتخابات 12 ديسمبر في الوقت الذي يحاول فيه سد فجوة استطلاع الرأي مع المحافظين الحاكمين، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

يتعهد حزب يسار الوسط بزيادة الإنفاق العام، وتخصيص دور أكبر للدولة في الإسكان والنقل وتوفير المرافق.

ويقول الحزب إن بيان اليوم الخميس سيشمل تعهدات ببناء 150 ألف منزل جديد سنويًا للإيجار الاجتماعي وخلق مئات الآلاف من "الوظائف الخضراء" لمكافحة تغير المناخ.

يتهم محافظو رئيس الوزراء بوريس جونسون حزب العمال بالإنفاق المتهور والأفكار الاشتراكية التي عفا عليها الزمن.