كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 21/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددًا محافظ القدس عدنان غيث من منزله في القدس المحتلة، حسبما أفادت قناة العربية، اليوم الخميس.

نفى البنتاجون اليوم الخميس تقريرًا إخباريًا كوريًا جنوبيًا يقول إن الولايات المتحدة تدرس خفضًا كبيرًا في عدد قواتها في كوريا الجنوبية إذا لم تسهم سيول بشكل أكبر في تكاليف النشر، وفقا لوكالة "رويترز".

أخبار عالمية عاجلة اليوم || روسيا تسيطر على قاعدة جوية في سوريا