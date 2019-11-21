كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شرطي أمريكي أثناء التحقيق في جريمة سطو مسلح بمدينة ديترويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل أحد أفرد الشرطة الأمريكية، وأصيب آخر أثناء التحقيق في سطو على منزل في الجانب الغربي من مدينة ديترويت، حسبما قالت الشرطة، اليوم الخميس.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال قائد الشرطة جيمس كريج، إن شرطيا يعمل متطوعا في قوة الشرطة قتل برصاصة في العنق انطلقت من بندقية، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة في الساق.

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وأضاف: ردّ بقية أفراد الشرطة بإطلاق النار على المسلح المجهول وأصابوه. وألقي القبض على المشتبه به في المكان ونقل إلى المستشفى وحالته خطيرة.

وتابع: "إنه يوم مأساوي لشرطة ديترويت، أثناء نزولهم الدرج فتح المشتبه به الذي كان مسلحا ببندقية النار على أفراد الشرطة".

وكشفت إحصاءات أعلنها مكتب التحقيقات الاتحادي أن 55 شرطيا قتلوا بالرصاص أثناء أداء الواجب خلال عام 2018.