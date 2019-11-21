صحيفة إيطالية: كريستيانو رونالدو تزوج سرا في المغرب

EFE
ذكرت تقارير إيطالية أن نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفيقته جورجينا رودريجيز تزوجا سرا في المغرب.
وأشارت صحيفة (نوفيلا 2000) إلى أن حفل الزفاف المزعوم، أقيم بعدما حضر الثنائي حفل جوائز (إم تي في) الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية في الأسبوع الأول من نونبر الجاري.
وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الحفل حضره عدد قليل من الأقارب والمعارف، وأن الصديق المقرب من كريستيانو، لاعب الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري، هو الذي تولى تنظيم الزفاف.
وعلى الرغم من أن كريستيانو (34 عاما) ورفيقته (25 عاما) لم يؤكدا أو يكذبا الخبر، أشارت مصادر مقربة من النجم البرتغالي إلى أنه عدل وصيته لتحويل بعض ممتلكاته لجورجينا.
من جانبها، أشارت صحيفة (ديلي ميل) الإنجليزية إلى أن مصادر مقربة من اللاعب نفت هذه الشائعات.
وتأتي هذه المعلومات بعد أسابيع من إعلان كريستيانو عن نيته الزواج من رفيقته.
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