طنجة.. شخص ينهي حياته شنقا بسبب اضطرابات نفسية

شهد حي البحرة في طنجة، أمس الأربعاء، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شخص على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل أسرته.

وأشارت المعطيات المتوفرة لدى “اليوم 24” أن الهالك “ع.س” في عقده الخامس، عثر أفراد أسرته على جثته معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقه.

ورجح مقربون من الهالك سبب الانتحار، إلى اضطرابات نفسية كان يعانيها، ما جعله يضع حدا لحياته بطريقة مأساوية.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى دوق دي طوفار، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.