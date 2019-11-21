حضرموت.. تنفيذ بعض أعمال الصيانة في كهرباء الديس الشرقية

الخميس 21 نوفمبر 2019

قام عمال الكهرباء بالديس الشرقية بساحل حضرموت، أمس بتنفيذ أعمال الصيانة والتحسين لبعض خطوط الشبكة الداخلية في المنطقة.



حيث قام العمال بإنشاء أعمدة الخط الهوائي بالإضافة إلى مد خطوط الضغط المنخفض لأحد الفيدرات بدلاً عن الكيبل التالف.

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وكان الخط الرئيسي المغذي لبعض الأحياء السكنية قد تعرض للخروج عن الخدمة الأسبوع الماضي مما تسبب في زيادة الأحمال في محول محطة المحروقات بالجول.

واعتذرت إدارة فرع كهرباء الديس الشرقية للمواطنين عن المضايقات التي حصلت بسبب هذا الخلل الخارج عن إرادتها مؤكدة أنها تعمل بموجب الإمكانيات المتوفرة والمتاحة.