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شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تدرس خفضاً كبيراً لقواتها في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
ذكرت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس خفضاً كبيراً لقواتها في كوريا الجنوبية إذا لم تساهم سيؤول بشكل أكبر في تكلفة عملية النشر.
وقطعت واشنطن محادثات تقاسم التكلفة الدفاعية مع كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، بعد أن طالبت سيؤول بزيادة مشاركتها السنوية إلى 5 مليارات دولار، أي أكثر بخمسة أمثال مما تدفعه الآن، في خلاف علني نادر بين البلدين.
ولم يؤكد أي من الجانبيان علناً تلك الأرقام، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن "الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية وحولها يساوي حماية بقيمة 5 مليارات دولار".
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي في واشنطن مطلع على المفاوضات قوله "حسب فهمي، فإن الولايات المتحدة تستعد لسحب لواء واحد في حال مضت المفاوضات مع كوريا الجنوبية على نحو لا يريده الرئيس ترامب".
وهناك نحو 28500 جندي أمريكي يتمركزون حالياً في كوريا الجنوبية، التي لا تزال من الناحية الفنية في حالة حرب مع كوريا الشمالية جارتها المسلحة نووياً بعد الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953.
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه "ليس على علم بأي خطط لسحب 4000 جندي أمريكي من كوريا الجنوبية إذا فشلت محادثات تقاسم التكاليف"، وأضاف للصحافيين خلال رحلة إلى فيتنام "نحن لا نهدد الحلفاء بشأن هذا الأمر، إنها مفاوضات".
وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن "تقرير الصحيفة ليس الموقف الرسمي للحكومة الأمريكية.
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