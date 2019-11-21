الحوثيون يشيعون قياديا في إب بعد ساعات من مقتل قيادي آخر

الخميس 21 نوفمبر 2019

شيعت مليشيا الحوثي قياديا بارزا وقتيلا ثانيا في جنازتين منفصلتين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل خسائر فادحة تتلقاها المليشيا الحوثية بمختلف جبهات القتال.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي شيعت الصريع القيادي البارز لدى مليشيا الحوثي أمين حسان الشبيبي في المقبرة الواقعة جوار برج إب بداية شارع تعز.

وشهدت عملية التشيع إطلاق نار كثيف استخدم فيها الأسلحة الخفيفة وبعض المتوسطة، وتتسبب بحالة من الهلع والخوف والذعر بين النساء والأطفال والطلاب خصوصا طلاب وطالبات المدارس الواقعة بالقرب من السوق المركزي

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وأكد شهود عيان مشاهدتهم عدد من حالات الإغماء في أوساط الطالبات في المدارس الواقعة بالقرب من السوق المركزي خصوصا مدرسة الوحدة نتيجة حالة الهلع والرعب في أوساط الطالبات اللاتي تأثرن بسماع إطلاق النيران بكثافة غير مسبوقة.

وشغل القيادي الحوثي "الشبيبي" نائب مدير قسم شرطة حبيش وشارك في عدد من جبهات القتال الحوثية، ولقي مصرعه مع قيادي حوثي ضمن تصفيات داخل أجنحة وفصائل المليشيا الحوثية.

وفي مديرية حزم العدين غرب محافظة إب شيعت المليشيا الحوثية أحد الأطفال الذين زجت بهم في محارق الموت الحوثية وهو الطفل "أكرم محمد علي حسين هديش" 14 عام، شيعته إلى مسقط رأسه في قرية شعب السقا بعزلة الأجعوم.

وتأتي عملية التشيع بعد ساعات من مقتل القيادي الحوثي البارز "زيد سفيان" والذي قتل برصاص مسلحين قبليين في منطقة "عينان" بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، ويعد الصريع من أبرز القيادات الحوثية الميدانية والتي تعمل لصالح المليشيا منذ عقود.