النزاهة: استقدام نائب في قضية درجات وظيفية لصحة صلاح الدين

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت الخليج 365، إن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق؛ عن موضوع المعلومات المثبتة في التقرير التدقيقي الصادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الصحة.وأوضحت الدائرة أن التقرير تضمن قيام المحافظة باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة صحة صلاح الدين دون الرجوع إلى الدائرة، لافتة إلى أن قرار الاستقدام بحق المتهم صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

من الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت الشهر الجاري عن إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أمر استقدامٍ بحقِّ النائب على خلفية صرف مبلغ (10,000,000,000) مليارات دينار لغير الأغراض المخصصة لها أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين.

