صحيفة: ايران تنشئ قاعدة عسكرية قرب الحدود السورية العراقية

ذكرت صحيفة عربية، ان ايران بدأت بانشاء قاعدة عسكرية قرب الحدود السورية العراقية، فيما نشرت وكالة فوكس نيوز الأميركية صوراً للقاعدة الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن شبكة دير الزور 24 الإخبارية قولها ان "قوات ايرانية تعمل على بناء قاعدة عسكرية جديدة في بادية الميادين شرق دير الزور"، مبينة انه "تم استقدم معدات لوجستية وجدراناً إسمنتية إلى القاعدة الجديدة".

واضافت ان "القاعدة الجديدة كبيرة"، مشيرة الى انها "جاءت بعد افتتاح معبر البوكمال- القائم الحدودي مع العراق قبل أكثر من شهر".

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ونشرت وكالة "فوكس نيوز" الأميركية أمس صوراً التقطتها الأقمار الصناعية تظهر إنشاء إيران قاعدة عسكرية جديدة في سوريا على الحدود العراقية، حيث يتوقع أن تكون جاهزة خلال أشهر قليلة.

وذكرت الوكالة أن "القاعدة التي تحمل اسم الإمام علي من المقرر أن تؤوي آلاف العناصر، كما يمكن إخفاء شاحنات وكميات كبيرة من المعدات العسكرية داخلها حسب الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لشركة "ISI" الأحد الماضي".

وأشارت الوكالة إلى أن "الصور الفضائية أظهرت خمسة مبان مختلفة تم بناؤها حديثا وتحيط بها أكوام ترابية كبيرة، كما تظهر في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة 10 مخازن إضافية مع حماية خارجية أقل، وأيضا مبانٍ جديدة وهياكل تخزين الصواريخ".