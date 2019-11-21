أكبر معمرة في العالم عربية وليست يابانية!

وأوردت بيانات موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية في وقت سابق أن لقب أكبر معمرة في العالم انتقل بعد وفاة الروسية تنزيلا بيسيمبييفا إلى اليابانية كاني تاناكا البالغة من العمر 116 عاما و10 أشهر و15 يوما، غير أن جهات مدنية رسمية كويتية فندت هذه البيانات وأكدت أن اللقب من نصيب مواطنة كويتية.ولم تذكر الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية اسم المعمرة الكويتية غير المسجلة في الموسوعة العالمية للأرقام القياسية.

وولدت المعمرة اليابانية تاناكا في 2 يناير/كانون الثاني 1903، وهي تعيش في فوكاياما.