رأى عضو مجلس النواب ظافر العاني، الخميس، أن بعض الحلول المطروحة من الحكومة لتلبية بعض مطالب الجماهير ومنها التعيينات، هي حلول جزئية وآنية لكنها ضرورية.
وأوضح، أن "الوظائف الجديدة التي يعلن عنها الان لا يمكن اعتبارها بلا خطط، فهي تتعلق بقوانين أخرى يتم المضي بها كتخفيض سن التقاعد ما يخلف درجات شاغرة من الممكن الاستفادة منها في تعيين الكفاءات الشابة".
وأضاف، أن "بعض الحلول المطروحة نعلم أنها حلول جزئية وترهق الدولة، لكن أحيانا تضطر الدول لتلك الحلول الآنية لمعالجة مشكلة آنية لأنها إذا لم تمضِ بها فأنها قد تعرض استقرارها للخطر".
وتابع، أنه "مع وجود الحلول الحالية الآنية فان هناك حلولاً جذرية واستراتيجية لكنها تأخذ وقتاً للمس نتائجها كالتي تتعلق بالاستثمار وتنشيط القطاع الخاص وتشغيل المعامل والمصانع بالقطاعين العام والخاص".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: بعض الحلول المطروحة من الحكومة آنية لكنها ضرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.