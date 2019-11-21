القائم تدعو لانسحاب الحشد من 500 مشروع زراعي تمهيداً لاستغلالها من أصحابها

دعا قائممقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار أحمد المحلاوي، الخميس، إلى انسحاب قوات تابعة للحشد الشعبي من نحو 500 مشروع زراعي غربي الأنبار تمهيداً لاستغلالها من قبل أصحابها.
وقال المحلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "قوات من الحشد الشعبي ما زالت متمركزة في مناطق زراعية تحوي نحو 500 مشروع زراعي تعود لمزارعين في قضاء القائم غربي الأنبار".
وأضاف، أن "هذه المشاريع ما زالت معطلة رغم استقرار الأوضاع الأمنية في عموم مناطق القضاء"، معتبراً أن "انسحاب قطعات الحشد الشعبي من تلك المناطق سوف يتيح استغلالها من قبل أصحابها".
وتابع، أن "1600 مشروع زراعي تقريباً معطل داخل القضاء نتيجة عدم إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الزراعية، فضلاً عن وجود مساحات زراعية استغلت من قبل قوات من الحشد الشعبي ابان معارك التحرير ضد ارهابي داعش".
وأضاف، أن "هذه المشاريع ما زالت معطلة رغم استقرار الأوضاع الأمنية في عموم مناطق القضاء"، معتبراً أن "انسحاب قطعات الحشد الشعبي من تلك المناطق سوف يتيح استغلالها من قبل أصحابها".
وتابع، أن "1600 مشروع زراعي تقريباً معطل داخل القضاء نتيجة عدم إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الزراعية، فضلاً عن وجود مساحات زراعية استغلت من قبل قوات من الحشد الشعبي ابان معارك التحرير ضد ارهابي داعش".
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