الحكيم: على الرئاسات الثلاث تنفيذ بنود ورقة الاصلاح

شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، على ضرورة التزام القوى السياسية بوثيقة الاصلاح، فيما جدد الدعوة الى محاكمات علنية لرؤس الفساد الكبيرة.

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بحثنا مع السفير التركي في العراق فاتح يلدز تطورات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة وعلاقات البلدين الجارين وسبل تعزيزها في المجالات كافة والتظاهرات التي تشهدها البلاد".

واضاف "اكدنا أهمية استثمار الضغط الشعبي لإصلاح الاوضاع العامة في البلاد وضرورة استعادة ثقة الشارع العراقي من خلال الجدية وعدم التسويف في تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين المطالبة بالإصلاح ومحاسبة كبار الفاسدين"، مجددا الدعوة "الى محاكمات علنية لرؤس الفساد الكبيرة واسترجاع الاموال الى خزينة الدولة".

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وشدد الحكيم على "ضرورة "التزام القوى السياسية بوثيقة الاصلاح التي وقعت من قبلهم"، مطالبا "سلطات الدولة الثلاث استثمار هذه الفرصة والعمل على تنفيذ بنودها خلال الفترة الزمنية المحددة".

من جهته، اعرب السفير التركي عن "استمرار دعم بلاده للعراق ورغبتها بتعزيز العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة".