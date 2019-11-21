المركزي للاحصاء: النساء في المناطق الحضرية يشكلن 70%

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، ان النساء في المناطق الحضرية يشكلن 70%.

وقال الجهاز في احصائية له واطلعت عليه الخليج 365 ان "النساء في المناطق الحضرية يشكلن 69.9% وبواقع 13 مليون و189 الف و679 امراة وفي المناطق الريفية 30.1% وبواقع 5 ملايين و673 الف و250 امراة".

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واضاف الجهاز ان "نسبة الاميات في الريف بلغ 27.3% مقارنة بنسبة الاميات في الحضر 14.7%".

واشار الجهاز الى ان "نسبة النشيطات اقتصاديا في الريف بلغت 8.6%، في حين بلغت نسبة النشيطات اقتصاديا بالمناطق الحضرية 13.9%".