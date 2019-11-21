كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية تنال الاعتماد الأوروبي للجودة في برامج الهندسة

منحت هيئة الألقاب الهندسية في ​فرنسا​ (CTI - Commission des Titres d’Ingénieur) ​كلية الهندسة​ في ​الجامعة اللبنانية​ اعتمادها الخاص ببرامج الهندسة، كما نالت الكلية الاعتماد الأوروبي للجودة في برامج ماستر الهندسة (EUR – ACE - European Accredited Engineer).

ويشكل نيلُ هذا الاعتماد إنجازًا لكلية الهندسة وللجامعة اللبنانية التي تؤمن أن دورها لا يقتصر على منح الشهادات العلمية بل تسعى إلى تخريج أجيال واعية للتحديات في تطوير ​التعليم العالي​ ومتطلبات سوق العمل.

وقد انطلقت مسيرة الحصول على هذا الاعتماد منذ أكثر من عام، عندما أجرت كلية الهندسة دراسة ذاتية أنتجت خطة تطويرية في مختلف المجالات، وتبع ذلك زيارة خبراء التقييم الذين عقدوا اجتماعات مع الأساتذة و​الطلاب​ والموظفين والخريجين وشركاء كلية الهندسة في القطاعات الصناعية والهندسية والبحثية، ليتكلل ذلك بنجاح الكلية في شروط الاعتماد الأوروبي للجودة.

وتُعدّ الـ (CTI) من المؤسسات المرموقة في ضمان جودة البرامج الأكاديمية، وقد كُلّفت بموجب القانون الفرنسي منذ عام 1934 بتقييم جميع الدورات الهندسية لتطوير نوعية التدريب وتعزيز المهنة الهندسية في فرنسا والخارج.