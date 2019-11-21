كرم:تعنُّت السلطة وتمسّكها بالنفوذ هو الذي يُعرّض البلد لأحداث خطيرة

رأى النائب السابق فادي كرم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "ليس استمرار ​الانتفاضة​ وحراكها هو الذي يُعرّض البلد للمواجهات بل تعنُّت ​السلطة​ وتمسّكها بالنفوذ والمراكز وتسلّطها هو الذي يُعرّض البلد الى احداث خطيرة وإنهيار مُحتّم . في اي بلد متمدّن تصل الامور الى هكذا وضع تُغادر السلطة لانها اصبحت عاجزة . لا تتمثّلوا بالدول الفاشلة .

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