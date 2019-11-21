مسيرة طلابية ومطلبية جابت شوارع مدينة حلبا

إنطلقت مسيرة من ​الطلاب​ ومن ​الحراك الشعبي​ من أمام المعهد المهني والتقني جابت شوارع مدينة حلبا وتوقفت بداية أمام مبنى "أوجيرو" في حلبا حاملين الأعلام اللبنانية وهاتفين ضد ​الفساد​ ثم هتفوا للموظفين بالتوقف عن العمل وأقفل المركز. ثم توجهوا الى مبنى ​وزارة العمل​ في حلبا وعملوا على إقفالها.

ثم عادوا أدراجهم ليعتصموا أمام سرايا حلبا وحاولوا إلزام موظفي "​ليبان بوست​" على التوقف عن العمل إلا أنهم رفضوا إقفال المركز بناء لأوامر تلقوها من إدارتهم. واكتفوا بإقفال باب المركز والبقاء في مكاتبهم.

وأعلن المحتجون أستمرار إعتصامهم امام سرايا حلبا وأنهم لن يبرحوها "حتى يتم إقفال المركز".

كما توجه قسم آخر من ​المحتجين​ وتوجهوا الى مبنى المالية والعقارية ومصلحة ​المياه​ و​التنظيم المدني​ ومبنى ​التعليم المهني والتقني​ و​مؤسسة كهرباء لبنان​ في حلبا واعتصموا امامها وهتفوا للموظفين بالتوقف عن العمل وأقفلوها جميعها.