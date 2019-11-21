دريان: لا تكتمل فرحتنا بالاستقلال إلا باستكمال دولة القانون

رأى مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ ان "مناسبة ذكرى ​الاستقلال​ تأتي هذا العام وفيها غصة لان الوطن و​الدولة​ ليسا بخير، و​الأزمة​ السياسية والاقتصادية والمعيشية في العناية الفائقة، ولا تكتمل فرحتنا بالاستقلال إلا باستكمال دولة القانون وحسن سير ​المؤسسات الدستورية​، دولة العدالة وحقوق الناس ليبقى هذا الوطن".

ولفت في بيان له إلى انه "نستذكر رجال الاستقلال الذين ضحوا وحرروا لبنان من الاحتلال، مما يتطلب منا المحافظة على منجزات الاستقلال التي ينبغي صونها و​البناء​ عليها فهي تذكير وعبرة ودروس بالوحدة الوطنية والعيش المشترك الذي يتجلى اليوم بانتفاضة ​الشباب​ والشابات في الساحات اللبنانية الذين تجاوزوا الحواجز المناطقية والطائفية ليعبروا عن رأيهم في مستقبل بلدهم".