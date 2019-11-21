القوى الاسلامية في عين الحلوة تنفي دخول اي عناصر من داعش الى المخيم

أكد الناطق الرسمي بإسم "​عصبة الانصار الاسلامية​" الشيخ ​ابو شريف عقل​، بإسم "​القوى الاسلامية​" في ​مخيم عين الحلوة​ "عدم دخول أي كادر او عناصر لتنظيم "داعش" الى المخيم كما نشر في احد ​الصحف اللبنانية​"، داعيا الى "توخي الدقة والحذر في نقل ​الاخبار​ وخاصة في هذه المرحلة التي تمر بها ​القضية الفلسطينية​ وخاصة ما يتعلق منها بقضية ​اللاجئين​، وما يمر به ​الشعب اللبناني​ بسبب الحراك الاحتجاجي والمطلبي المستمر من 36 يوما".

وفي تصريح له، أشار عقل الى أن "خبر تسلل 7 كوادر من تنظيم "داعش" من سوريين وعراقيين من داخل ​سوريا​ الى مخيم عين الحلوة، فيه اساءة كبيرة الى ​الجيش اللبناني​ و​القوى الامنية​ المنتشرة على الاراضي اللبنانية والمستنفرة، بسسب الحراك المطلبي الحاصل، ونحن في القوى الاسلامية وكافة ​القوى الفلسطينية​ ننفي نفيا قاطعا تسلل اي احد ونرفض تسلل اي احد، وندعو الى توخي الدقة وان لا يعمل احد على جز الفلسطيني فيما يحصل من تجاذبات على على الساحة اللبنانية الداخلية".

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