تجمع لاهالي الموقوفين في قضية استراحة صور امام قصر العدل في صيدا

تجمع ​اهالي الموقوفين​ الـ11 من ضمنهم قاصرين اثنين، في قضية اعمال حرق وتخريب في استراحة صور، امام ​قصر العدل​ في صيدا، بانتظار وصول محامي الدفاع للنظر بطلب اخلاء السبيل الذي تم التقدم به يوم الثلاثاء الماضي .

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