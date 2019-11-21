قطع الطريق امام قلعة راشيا لمنع ممثل الرؤساء الثلاثة من الوصول

تجمع عدد من المحتجين امام قلعة الاستقلال في راشيا اعتراضا على الزيارة التقليدية لممثل الرؤساء الثلاثة الى القلعة لمناسبة عيد الاستقلال. وقد انتشر الجيش في محيط القلعة
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