قطع الطريق امام قلعة راشيا لمنع ممثل الرؤساء الثلاثة من الوصول

تجمع عدد من ​المحتجين​ امام قلعة الاستقلال في ​راشيا​ اعتراضا على الزيارة التقليدية لممثل الرؤساء الثلاثة الى القلعة لمناسبة ​عيد الاستقلال​. وقد انتشر ​الجيش​ في محيط القلعة

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