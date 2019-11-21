لافروف: تصريحات بومبيو حول الاستيطان الإسرائيلي تؤدي إلى طريق مسدود

اعتبر وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "تصريحات وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية تتناقض مع جميع القرارات ذات الصلة وتؤدي بالموقف إلى طريق مسدود".

وأوضح لافروف أن "التصريحات مثل تلك التي أدلى بها بومبيو بأن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في ​الضفة الغربية​ غير شرعية، تتعارض بشكل مباشر مع جميع القرارات القائمة التي وقعت عليها جميع دول العالم، وهي تؤدي إلى حد كبير إلى طريق مسدود".

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