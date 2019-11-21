وزير الدفاع التركي: لم ولن نستخدم أسلحة كيميائية محظورة

أكد وزير وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن "تركيا لم ولن تستخدم أي ذخيرة أو أسلحة كيميائية محظورة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، خلال عملية "نبع السلام"، معلناً عن أن "قوات عملية "نبع السلام" سيطرت على 600 منطقة سكنية في مساحة 4300 كيلومتر مربع وأسست نقاط تفتيش على الطريق السريع "إم-4".
وأوضح أنه "جرى تحييد نحو 1200 إرهابيا حتى اليوم، في إطار العملية المذكورة"، مشيراً إلى "مقتل 158 إرهابيا من "بي كا كا" حتى اليوم، في إطار عمليات "المخلب" شمالي العراق".
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