مقتل 18 إرهابيا لدى محاولتهم الهجوم على قاعدة للشرطة ببوركينا فاسو

أعلنت سلطات ​بوركينا فاسو​ عن "مقتل 18 إرهابيا لدى محاولتهم الهجوم على قاعدة للشرطة في شمال البلاد".

وأوضحت ​الشرطة​ في بيان لها أنه "تم التصدي للمهاجمين بفضل الرد السريع، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في اربيندا بإقليم سوم"، مشيرا إلى أن "شرطيا قتل في الهجوم وأصيب سبعة أخرون بجروح".

ولفت إلى أنه تم "​ضبط أسلحة​ ودراجات نارية وأنظمة تحديد مواقع كانت بحوزة الإرهابيين في مكان الهجوم".

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